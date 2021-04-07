MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ÖSYM takvimi ile yanıt buldu! İşte 2021 MSÜ sınav sonuçları açıklanma tarihi!

Günlerdir merakla beklenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt buldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl geçerli olarak kabul edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. İşte 2021 ÖSYM ile MSÜ sonuçları açıklanma tarihi!
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Buna göre MSÜ sonuçları 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.
MSÜ sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.
MSÜ sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
MSÜ sınavı, geçtiğimiz yıl ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştı.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapmıştı. Bu bilgiler dahilinde 2021 MSÜ tercihlerinin Nisan ayının sonuna kadar yapılabilecek.
Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe ayrıntılara haberlerimizde yer alacaktır.
Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı da yayımladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün gerçekleştirilen sınavın temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'una ÖSYM'nin internet sitesinden erişim sağlanabilecek.
Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle inceleyebilecek.