Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ÖSYM takvimi ile yanıt buldu! İşte 2021 MSÜ sınav sonuçları açıklanma tarihi!
Giriş Tarihi: 7.4.2021 11:27

ne zaman açıklanacak sorusu takvimi ile yanıt buldu! İşte 2021 açıklanma tarihi!

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ÖSYM takvimi ile yanıt buldu! İşte 2021 MSÜ sınav sonuçları açıklanma tarihi!

tarafından organize edilen Milli Savunma Üniversitesi sınavının ardından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde 81 il merkezinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı soruları ve cevapları duyurulmuştu. Adaylar soru ve cevap kitapçıklarına bakarak fikir sahibi olurken gözler , sorgulama nasıl yapılır sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM'nin 2021 sınav takvimine göre, MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır soruları yanıt buldu.

Günlerdir merakla beklenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt buldu. sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl geçerli olarak kabul edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. İşte 2021 ÖSYM ile MSÜ sonuçları açıklanma tarihi!

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Buna göre MSÜ sonuçları 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ÖSYM takvimi ile yanıt buldu! İşte 2021 MSÜ sınav sonuçları açıklanma tarihi!

açıklanma tarihi belli oldu. MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

takvimine göre 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ sınavı, geçtiğimiz yıl ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılmıştı.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapmıştı. Bu bilgiler dahilinde 2021 MSÜ tercihlerinin Nisan ayının sonuna kadar yapılabilecek.

Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe ayrıntılara haberlerimizde yer alacaktır.

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ÖSYM takvimi ile yanıt buldu! İşte 2021 MSÜ sınav sonuçları açıklanma tarihi!

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı da yayımladı.

'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün gerçekleştirilen sınavın temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'una ÖSYM'nin internet sitesinden erişim sağlanabilecek.

Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle inceleyebilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ÖSYM takvimi ile yanıt buldu! İşte 2021 MSÜ sınav sonuçları açıklanma tarihi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA