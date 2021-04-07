Muhtar, mahalle sakinlerine organik tarımı aşılıyor

Şehirlerin hızla betonlaşması, yeni nesli tarımdan uzaklaşmasına sebep oluyor. Toprağa dokunamayan gençler, a-sosyal olarak yetişiyor, mahalle kültürü hızla yok oluyor.

Bursa'da uzun yıllar amatör futbol oynayan, farkındalık adımları ile tanınan Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş, muhtarlık binasının bahçesinde ektiği kiraz, vişne, dut, ceviz fidanlarıyla birlikte saksılarda yetiştirdiği meyve ve sebzelere bir yenisini katmak için kolları sıvadı. Baharın gelmesiyle harekete geçen Alıntaş, muhtarlık bahçesinde çilek, domates, soğan, marul, maydanoz, kavun ve karpuz ekerek, mahalleliyi küçük büyük demeden tekrar toprakla tanıştırmak için kolları sıvadı.



'ÇOCUKLAR ÇİLEK VE DOMATESİN AĞAÇTA YEYİŞTİĞİNİ SANIYOR'



Muhtarlık bahçesindeki toprağı kazarak havalandırmaya başladığını söyleyen Çekirge Muhtarı Coşkun Alıntaş, şehrin içinde tarım yapılabileceğine dikkat çekmek, aynı zamanda domatesin, çileğin ağaçta yetiştiğini sanan yeni nesle öğretmenlik yapmak istediğini belirtti.

Bursa'dan Türkiye'ye örnek olmaya hazırlandığını söyleyen Alıntaş, şöyle konuştu: "Benim muhtarlık ofisim yok, burası bir hayırseverin binası. Üç katlı bir Bursa evi. Diğer katlarında kültürel ve sosyal faaliyetler yapılıyor. Yaklaşık 6 yıldır kullanıyoruz. Bahçesi kıskanılacak kadar güzel. Uzun zamandır saksılarda meyve- sebze yetiştiriyorum. İki yıl önce dut, ceviz, vişne ve kiraz fidanı diktim. Şimdi farklı bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyorum. Çocuklar, domatesin, çileğin ağaçta yetiştiğini sanıyor. Topraktan uzaklar, a-sosyaller. Bahçenin toprağını havalandırmaya başladım. Kısa süre sonra mahallemiz sakinleri ve gençlerle birlikte toprağa domates, biber, marul, soğan, maydanoz, karpuz, kavun gibi çeşitli ata tohumları ekeceğiz. Her şey doğal olacak, asla suni gübre ve ilaç olmayacak. Komşularımız şehrin içinde tarım yapacaklar. Aynı zamanda mini tarlada buluşup stres atacak, toprakla, meyve ve sebzelerle tabiri caiz ise konuşacaklar. Amacım, komşuluk ilişkilerini arttırmakla birlikte, tarımı teşvik edip, gelecek nesillere örnek olmak" diye konuştu.



Muhtar Coşkun Alıntaş, insani kodlara dönmenin adresinin toprakla buluşmak olduğunu sözlerine ekledi. Bursa'yı özlenen yeşiline kavuşturmak için herkesi aidiyet duygusuyla hareket etmeye davet etti.