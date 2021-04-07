NF5 özellikleri neler? Konya uçak kazasında düşen NF-5'in özellikleri

Bugün öğle saatlerinde Konya'dan acı bir haber geldi. Karatay'da NF-5 eğitim uçağı düştü. Kaza sonrası pilottan acı haber geldi ve hayatını kaybettiği açıklandı. Bu üzücü kaza sonrası, NF5 özellikleri neler sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türk Hava Kuvvetleri'nde 30 yılı aşkın bir süredir kullanılan NF-5 uçağının özellikleri ve bu uçak hakkında merak edilen bilgiler yer alıyor.

Konya'dan acı bir haber geldi. Öğle saatlerinde Konya semalarında uçuş yapan bir NF-5 Karatay ilçe sınırlarına düştü. Kazada, uçağın pilotu hayatını kaybetti. Yaşanan bu elim kaza sonrası, düşen NF-5 uçağının özellikleri de merak konusu oldu. Vatandaşlar, uçağın modelini, ne amaçla kullanıldığını ve özelliklerini araştırıyor.

KONYA'DA DÜŞEN TÜRK YILDIZLARI NF-5 UÇAKLARININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Türk Hava Kuvvetlerinde 1987'den bu yana kullanılan NF-5'ler, akrobasi çalışmaları esnasında uçuş sistemleri ve performansları sayesinde akrobasi uçuşuna en uygun uçak olarak seçilmiştir. Dünya havacılık literatürü tarandığında F-5 uçağının dizaynının, süpersonik jet uçuşuna en uygun uçak dizaynı olarak tanımlandığı görülmektedir.