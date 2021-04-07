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Giriş Tarihi: 7.4.2021 16:28 Son Güncelleme: 7.4.2021 16:42

NF5 özellikleri neler? uçak kazasında düşen NF-5'in özellikleri

NF5 özellikleri neler? Konya uçak kazasında düşen NF-5'in özellikleri

Bugün öğle saatlerinde 'dan acı bir haber geldi. 'da NF-5 eğitim uçağı düştü. Kaza sonrası pilottan acı haber geldi ve hayatını kaybettiği açıklandı. Bu üzücü kaza sonrası, NF5 özellikleri neler sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 'nde 30 yılı aşkın bir süredir kullanılan NF-5 uçağının özellikleri ve bu uçak hakkında merak edilen bilgiler yer alıyor.

'dan acı bir haber geldi. Öğle saatlerinde Konya semalarında uçuş yapan bir NF-5 ilçe sınırlarına düştü. Kazada, uçağın pilotu hayatını kaybetti. Yaşanan bu elim kaza sonrası, düşen NF-5 uçağının özellikleri de merak konusu oldu. Vatandaşlar, uçağın modelini, ne amaçla kullanıldığını ve özelliklerini araştırıyor.

KONYA'DA DÜŞEN TÜRK YILDIZLARI NF-5 UÇAKLARININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Türk Hava Kuvvetlerinde 1987'den bu yana kullanılan NF-5'ler, akrobasi çalışmaları esnasında uçuş sistemleri ve performansları sayesinde akrobasi uçuşuna en uygun uçak olarak seçilmiştir. Dünya havacılık literatürü tarandığında F-5 uçağının dizaynının, süpersonik jet uçuşuna en uygun uçak dizaynı olarak tanımlandığı görülmektedir.

NF5 özellikleri neler? Konya uçak kazasında düşen NF-5'in özellikleri

Eskişehir 1'inci Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığınca, Ağustos 1993'te başlatılan proje kapsamında;

NF5 özellikleri neler? Konya uçak kazasında düşen NF-5'in özellikleri

Aerodinamik sürüklemeyi arttıran chaff / flare dispanser üniteleriyle, top namluları sökülerek iptal edilmiş, bu bölgelere yapısal tadilat uygulanmıştır.
Borda paneli, pilotlara kullanım ve görüş kolaylığı sağlamak için yeniden tasarlanmıştır.

NF5 özellikleri neler? Konya uçak kazasında düşen NF-5'in özellikleri

Daha iyi görüş alanı sağlamak için, kokpitte yer alan aynalar, F-4 uçaklarında kullanılan aynalarla değiştirilip, ilave bir ayna takılmıştır.

NF5 özellikleri neler? Konya uçak kazasında düşen NF-5'in özellikleri

Uçağın gösteri amacıyla duman salabilmesi için, yakıt deposu olarak kullanılan kanat ucu depolarının diğer depolarla irtibatları kesilerek boya tankına dönüştürülmüş, tank içindeki boyanın egzoza pompalanabilmesi için boya tankı içine hidrolik bir pompa takılmıştır.

NF5 özellikleri neler? Konya uçak kazasında düşen NF-5'in özellikleri

Uçakların gövdesi şu anki hâline boyanmıştır.

Nf-5 Uçağının Teknik Özellikleri:

Uzunluk:47,2 feet

Genişlik:25,8 feet

Yükseklik:13,2 feet

Ağırlık:14689 lb

Takat:2x2925 lb

Takat:A/B 2x4300 lb

Yakıt:3964 lb

Yakıt Tipi:jp-8 / jp-4

Azami Sürat:710 knot (1315 km/saat)

G Limitleri:7,33 / -3,0

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NF5 özellikleri neler? Konya uçak kazasında düşen NF-5'in özellikleri
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