NF5 özellikleri neler? Konya uçak kazasında düşen NF-5'in özellikleri

Konya'dan acı bir haber geldi. Öğle saatlerinde Konya semalarında uçuş yapan bir NF-5 Karatay ilçe sınırlarına düştü. Kazada, uçağın pilotu hayatını kaybetti. Yaşanan bu elim kaza sonrası, düşen NF-5 uçağının özellikleri de merak konusu oldu. Vatandaşlar, uçağın modelini, ne amaçla kullanıldığını ve özelliklerini araştırıyor.
KONYA'DA DÜŞEN TÜRK YILDIZLARI NF-5 UÇAKLARININ ÖZELLİKLERİ NELER?
Türk Hava Kuvvetlerinde 1987'den bu yana kullanılan NF-5'ler, akrobasi çalışmaları esnasında uçuş sistemleri ve performansları sayesinde akrobasi uçuşuna en uygun uçak olarak seçilmiştir. Dünya havacılık literatürü tarandığında F-5 uçağının dizaynının, süpersonik jet uçuşuna en uygun uçak dizaynı olarak tanımlandığı görülmektedir.
Eskişehir 1'inci Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığınca, Ağustos 1993'te başlatılan proje kapsamında;
Aerodinamik sürüklemeyi arttıran chaff / flare dispanser üniteleriyle, top namluları sökülerek iptal edilmiş, bu bölgelere yapısal tadilat uygulanmıştır.
Borda paneli, pilotlara kullanım ve görüş kolaylığı sağlamak için yeniden tasarlanmıştır.
Daha iyi görüş alanı sağlamak için, kokpitte yer alan aynalar, F-4 uçaklarında kullanılan aynalarla değiştirilip, ilave bir ayna takılmıştır.
Uçağın gösteri amacıyla duman salabilmesi için, yakıt deposu olarak kullanılan kanat ucu depolarının diğer depolarla irtibatları kesilerek boya tankına dönüştürülmüş, tank içindeki boyanın egzoza pompalanabilmesi için boya tankı içine hidrolik bir pompa takılmıştır.
Uçakların gövdesi şu anki hâline boyanmıştır.
Nf-5 Uçağının Teknik Özellikleri:
Uzunluk:47,2 feet
Genişlik:25,8 feet
Yükseklik:13,2 feet
Ağırlık:14689 lb
Takat:2x2925 lb
Takat:A/B 2x4300 lb
Yakıt:3964 lb
Yakıt Tipi:jp-8 / jp-4
Azami Sürat:710 knot (1315 km/saat)
G Limitleri:7,33 / -3,0