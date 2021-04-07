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Giriş Tarihi: 7.4.2021 17:28 Son Güncelleme: 7.4.2021 17:32

Oğlunu öldürdüğü için yargılanan şahsın eşinden pes dedirten ifade: Yapmaz öyle şey

DHA
Oğlunu öldürdüğü için yargılanan şahsın eşinden pes dedirten ifade: Yapmaz öyle şey

'de, Bülent Erdem isimli bir şahsın 2008 yılında cansız bedeni bulunmuştu. Erdem'in kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü araştırılırken, şahsın babası Necmi Erdem, oğlunu öldürdüğü gerekçesi ile 11 yıl sonra tutuklandı. Tutuklanan Erdem'in yargılanmasına devam edildi. Baba savunmasında, "Ben böyle bir olay olsun istemezdim. Bir kargaşa sırasında meydana geldi. Silah patladı. Silahın kime ait olduğunu da bilmiyorum" dedi. Erdem'in eşi Hayriye Erdem ise kocasından şikayetçi olmadığını belirterek, "Benim eşim yapmaz öyle şey" dedi.

Karamürsel ilçesi Tepeköy mevkiinde, 8 Aralık 2008'de tabanca ile vurularak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerince olayla ilgili yapılan incelemede cesedin, sağır ve dilsiz olan Bülent Erdem'e (30) ait olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalara rağmen, Erdem'in katili bulunamadı.

KİRALIK ARAÇLA KAZA YAPTIĞI İÇİN TARTIŞMIŞLAR

2019 yılında, dosyayı yeniden inceleyen İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bülent Erdem'i, kiralık araçla kaza yapması nedeniyle tartıştığı babası Necmi Erdem'in öldürdüğünü ortaya çıkardı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polisin belirlenen adrese düzenlediği operasyonla Necmi Erdem, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Necmi Erdem, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BABAMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Tutuklu sanık Necmi Erdem'in yargılanmasına bugün, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Müşteki sıfatıyla ifade veren Ayhan Erdem, "Babamdan şikayetçi değilim" dedi.

"BENİM EŞİM YAPMAZ ÖYLE ŞEY"

Hayriye Erdem ise, "Eşimden şikayetçi değilim. Oğlum işitme engelliydi. Çok severdik, ama çok yaramazdı. Ben eşimin öldürdüğünü bilmiyordum. Benim eşim yapmaz öyle şey" diye konuştu.

"İSTEMEYEREK OLDU, SİLAHI DENİZE ATMIŞTIM"

Savunmasını yapan Necmi Erdem, "Ben böyle bir olay olsun istemezdim. İstemeyerek oldu. Bir kargaşa sırasında meydana geldi. Arabanın içinde tartıştık. Oğlum bana vurdu ama ben yaralanmadım. O arada silah patladı. Silahı o zaman denize atmıştım. Silahın kime ait olduğunu da bilmiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Oğlunu öldürdüğü için yargılanan şahsın eşinden pes dedirten ifade: Yapmaz öyle şey
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