Oğlunu öldürdüğü için yargılanan şahsın eşinden pes dedirten ifade: Yapmaz öyle şey

"BABAMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Tutuklu sanık Necmi Erdem'in yargılanmasına bugün, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Müşteki sıfatıyla ifade veren Ayhan Erdem, "Babamdan şikayetçi değilim" dedi.

"BENİM EŞİM YAPMAZ ÖYLE ŞEY"

Hayriye Erdem ise, "Eşimden şikayetçi değilim. Oğlum işitme engelliydi. Çok severdik, ama çok yaramazdı. Ben eşimin öldürdüğünü bilmiyordum. Benim eşim yapmaz öyle şey" diye konuştu.

"İSTEMEYEREK OLDU, SİLAHI DENİZE ATMIŞTIM"

Savunmasını yapan Necmi Erdem, "Ben böyle bir olay olsun istemezdim. İstemeyerek oldu. Bir kargaşa sırasında meydana geldi. Arabanın içinde tartıştık. Oğlum bana vurdu ama ben yaralanmadım. O arada silah patladı. Silahı o zaman denize atmıştım. Silahın kime ait olduğunu da bilmiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.