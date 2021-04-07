Oğlunu öldürdüğünü itiraf etmişti! Savcı müteala verdi

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından, faili meçhul olan dosyaların tekrar ele alınması sonucu, 2008 Aralık ayında öldürülen Bülent Erdem'in dosyasında, baba Necmi Erdem'in olay tarihinde çelişkili ifadeler verdiği tespit edildi. Babanın daha önce vermiş olduğu beyanlarında, uzun yıllar Gölcük'te ikamet ettikleri, deprem sonrası Balıkesir ili Ayvalık İlçesine taşındıklarını ancak Gölcük'te bir fabrikada çalışan oğlunun Kocaeli'nde kalmaya devam ettiğini söylediği öğrenildi. Oğlu bülent Erdem'in yalnız kaldığı esnada bir araç kiralama şirketinden araç kiraladığı ve bu araçla kaza yapınca şirketin hasar bedeli istediği, parayı alamayınca şirket yetkililerinin, kendilerine ulaşarak para istediklerini belirttiği ve oğlunun bu parayı vermedikleri için şirket sahipleri tarafından öldürüldüğünü ileri sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri uzun uğraşlar verse de olay faili meçhul olarak rafa kaldı 11 yıl sonra tekrar açılan dosyada, Necmi Erdem'in, oğlunun kiralık araç ile geçirdiği kaza sonrasında, şirket sahiplerinin kendisinden sürekli para istediği hatta şahısların Ayvalık'a gelerek kendilerinden para istediğini ancak kendilerinin para vermediğini ,oğlunu kendi aracı ile Kocaeli Gölcük'te bulunan evine getirirken, sürekli bu konu ile ilgili tartıştıkları, evin önünde ise tartışma büyüyünce araç içerisinde oğlunu silahla vurarak öldürdüğünü, daha sonra da Karamürsel'de yol kenarına bırakıp kaçtığını itiraf etti.

SAVCI MÜTEALA VERDİ

Olayla ilgili Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya devam olundu. duruşmada Sanık Necmi Erdem sağır ve dilsiz olan oğlu Bülent Erdem'i "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan hakim karşısına çıktı. Duruşmada Sanık Necmi Erdem ve avukatı, Müştekiler Hayriye Erdem ve Ayhan Erdem bizzat hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili mütalaasında Sanık Necmi Erdem için Ağırlaştırılmış Müebbet cezası talep ederken haksız tahrik indiriminin uygulanarak sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

BABAMDAN ŞİKÂYETÇİ DEĞİLİM

Müşteki Ayhan Erdem, "Ben babamdan şikayetçi değilim. Daha öncesinde belirttiğim gibi abimin dırumu ortadadır. Bu durumun gözetilmesini isterim." dedi. Müşteki Hayriye Erdem, "Eşimden şikayetçi değilim. Oğlum işitme engelliydi. Bizden oğlunuz kaza yaptı diye para istediler. Ben oğlumun ölümünde eşimden şüphelenmedim. Benim eşim kesinlikle böyle bir şey yapmaz. Eşim oğlunu seven biridir." dedi.

BİR KARGAŞA SIRASINDA SİLAH PATLADI

Necmi Erdem, "Olayın bu şekilde olmasını istemezdim, bir kargaşa sırasında yaptım. Arabanın içerisinde münakaşa ederken silah patladı. Olay sırasında bana kendisi vurdu ancak yaralanmadım. Olayda kullanılan silahı denize attım. Silahın kime ait olduğunu bilmiyorum. Başka söylemek istediğim bir şey yoktur." dedi. Mahkeme heyeti Sanık Necmi Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verirken sanık müdafiinin mütalaaya karşı savunma için süre istemesi sebebiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.