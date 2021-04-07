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Giriş Tarihi: 7.4.2021 17:21

Öğrenci yurduna giren hırsızlar yakalandı

AA
Öğrenci yurduna giren hırsızlar yakalandı

'ta öğrenci yurduna hırsızlık için giren 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden H.Ö'nün hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Gedemenli Mahallesi'nde bir öğrenci yurduna hırsızlık amacıyla 2 zanlının girdiği bilgisi ulaştı.

Yurt çevresinde inceleme yapan ekipler, giriş kapılarından birisinin kırık olduğunu belirledi.

Bina içerisindeki aramada ise çamaşırhane bölümünde çarşafların arasına gizlenmiş H.Ö. yakalandı.

Şüphelinin, arkadaşı Z.T. ile daha önceden binadaki batarya muslukları sökerek hurdacıya sattıkları ve klimaları çalmak için tekrar geldikleri ortaya çıktı.

Polis ekipleri, Z.T'yi de kaçtığı adreste gözaltına aldı.

Bu arada, H.Ö'nün hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

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Öğrenci yurduna giren hırsızlar yakalandı
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