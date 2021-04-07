Öldürüp parçalayıp fosseptik çukuruna atmışlar

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman Eken'den (55) haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akhan, 13 Ocak 2020'de Silvan Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekiplerince arama çalışması başlatılan soruşturmada cinayet şüphesi üzerine Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, güvenlik kamera görüntülerini ve telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Eken'in en son kadın kuaför O.Y. ve kardeşi M.Y, ile görüştüğünü tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı.

PARÇALAMIŞLAR

Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanda tek katlı evde annesiyle yaşadığı belirtilen kardeşlerin evinin çevresinde arama yapıldı, iş makineleriyle kazı gerçekleştirildi. Kadavra köpeği "Melo" ile sürdürülen aramada Eken'in cesedi parçalanmış halde evin bahçesindeki foseptik çukurunda bulundu.

KAFATASI ARANIYOR

Polis ekipleri, itfaiyenin de desteğiyle cesedin çukurdan çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Polis Eken'in, alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü iddia edildi. Öte yandan kesilerek parçalanan cesedin kafatası ise evin önündeki taşlık alanda kepçe ile aranıyor.