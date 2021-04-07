Ölümüne yol açıp kaçmıştı! Böyle gözaltına alındı!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme" soruşturması Ataşehir İlçesi'nde açıldı. 6 Nisan Salı gecesi saat 01.45 sıralarında Kayışdağı Mahallesi'nde Tülin U. (47) isimli kadına çarpan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Araç vurduktan sonra bir otobüsün altına sürüklenen Tülin U. yaşamını yitirdi. Sürücünün kaçış güzergahı belirlendi ve 40 iş yerinin görüntüsünden aracın plakası saptandı. Sürücünün açık kimliği de tespit edildi. "Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme" suçundan aranan ve aracın sahibi olan sürücü Hüseyin B., Ataşehir İlçesi'ndeki iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Aracın üzerinde yapılan incelemelerde; aracın kazadan dolayı ön camının kırık olduğu ve ayrıca yine kırılan sağ ön farının işlem gördüğü belirlendi. Aracı kendisinin kullandığını beyan eden sürücü yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.