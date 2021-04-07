Otomobil 4 metre yüksekten şantiye alanına düştü: 1 yaralı

Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda ilerleyen 34 PC 5456 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı kavşağına geldiği sırada yolun devam ettiğini zannederek Büyükşehir Belediyesi Yol İşler Müdürlüğü'nün şantiyesine girdi. Beton bariyerlere çarpan otomobil, yolun 4 metre aşağısında iş makinelerinin park edildiği alana devrildi.

Kazada, otomobildeki bir kişi kaçarken, üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi de yaralandı. Şantiye görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.