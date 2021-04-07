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Giriş Tarihi: 7.4.2021 10:27

Pandemide sokakta yaşayan Amerikalıların umudu oldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Pandemide sokakta yaşayan Amerikalıların umudu oldu

’ın ilçesinden yıllar önce kaçak olarak gittiği ’da sokaklarda yaşayan dünya pizza şampiyonu geldiği memleketi Silvan’da lahmacun yapan , pandemi döneminde ’de özellikle sokaklarda yaşayan evsizlerin çok sıkıntı çektiğini söyledi.

Kendisinin de sokaklarda yaşaması nedeniyle evsizlerin içinde bulundukları yaşamı iyi algılandığını belirten Akdeniz, pandemi döneminde ve öncesinde evsizlere tırlarla dağıttığı pizzalarla doyurması nedeniyle şuan Amerika'da adından en çok bahsedilen bir kişi oldu.

Salgın döneminde adeta evsizlerin umudu olduğuna dikkat çeken Hakkı Akdeniz, "New York sokaklarına pizza tırları ile geldiğimizde evsizlerin ve yoksulların üzüntülü yüzlerine bir anda gülücükler geliyordu. Sadece pandemi dönemine has bir yardım olmayacak, pandemi sonrası da onlara daima yardım etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Pandemide sokakta yaşayan Amerikalıların umudu oldu
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