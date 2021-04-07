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Giriş Tarihi: 7.4.2021 11:27

Parmak izi bırakmamak için ellerine çorap takmıştı! Rezidans dairesini soydu; kaçarken yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Parmak izi bırakmamak için ellerine çorap takmıştı! Rezidans dairesini soydu; kaçarken yakalandı

’de rezidans dairesini soyan bir kişi; parmak izi bırakmamak için ellerine giydiği ve polislerden kaçarken yola attığı bir çift çorap ve çaldığı eşyalarla birlikte gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Paşa Mahallesi Hasret Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansta meydana gelen "Evden Hırsızlık" olayının ardından balkondan atlayıp kaçmaya çalışan M.T. isimli kişiyi suçüstü yakaladı. Polislerin "Dur" ihtarında uymayan ve kaçan M.T. yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde çalıntı olduğu saptanan gümüş renkli bir bilezik, bir yüzük ve olayda kullanılan bir tornavida bulundu. Şüphelinin olayda parmak izi bırakmamak için ellerine giydiği ve kaçarken yere attığı bir çift çorap ve yine kaçarken yere attığı 53 Tunus Dinarı da polisler tarafından muhafaza altına alındı. "Evden Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Parmak izi bırakmamak için ellerine çorap takmıştı! Rezidans dairesini soydu; kaçarken yakalandı
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