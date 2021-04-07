Perşembe günü İstanbul’da şiddetli fırtına etkili olacak

Türkiye genelinde koronavirüs vakalarında artış görülmesine ve İstanbul'un kırmızıya dönüşmesine rağmen Koronavirüs ile mücadele kapsamında yasakları hiçe sayan vatandaşlar parklardan vazgeçmiyor. Hava sıcaklığının 23 dereceye kadar yükseldiği Nisanın ilk haftası Maçka parkı piknik yapanlarla dolup taştı. Bu güneşli günden sonra Perşembe günü istanbul'da gece yarısından itibaren şiddetli fırtınanın etkili olacağı çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istendi.



Nisan ayının ilk haftası yağmurlu günlerden sonra hava sıcaklığının 23 dereceye kadar yükselmesi ile pandemiden bunalan vatandaşlar Maçka Demokrasi Parkı'na akın ettiler. Sosyal mesafe kuralını da hiçe sayarak spor ve yürüyüş yapanlarla maske takmadan piknik yapanlar dikkati çekti.

Koronavirüsün ülkemizde de görünmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında, sahil, park ve bahçelerde yürüyüş ve spor yapılması yasaklanmıştı. Bu yasaklamalara rağmen İstanbullular güzel havayı görünce parklardan vazgeçmiyorlar. Yasaklara aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, akşam saatlerinde, Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'na akın ediyor. Havanın güneşli olmasını fırsat bilerek parka gelen bazı vatandaşlar spor ve yürüyüş yaparken, bazıları da bank ve çimenlerde oturmayı tercih etti. Köpeğini gezdirmeye gelenlerin de yoğunlukta olduğu parkta, bazı vatandaşların maske takmaması ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.



PERŞEMBE GÜNÜ FIRTINA VE YAĞMUR BEKLENİYOR



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Perşembe günü bölgede parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Akşam saatlerinden sonra Trakya'nın tümünü, gece saatlerinde ise İstanbul çevrelerini kapsayacak aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Rüzgarın, gün boyu güneyli, gece kuzeydoğu yönünden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen bölgede olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.