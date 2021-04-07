Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu sorusu yanıt buldu! 2021 Ramazan pide fiyatları ne kadar, kaç TL?

Pide fiyatları yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte milyonlarca vatandaşın gündemine geliyor. Hem sahur hem de iftar sofralarının baş tacı olan ramazan pidesi ile ilgili olarak pide fiyatları ne kadar, 2021 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar sorusuna yanıt aranırken İstanbul Fırıncılar Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul pide fiyatları netlik kazandı. Ramazan pidesi fiyatı ebatı ve çeşitleri değişkenlik gösterirken lezzetin fiyatı da illere göre de farklılık gösteriyor.
Ramazan öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen hem sahur hem de iftar sofralarında bulunan pide fiyatları oldu. Ramazan pidesi fiyatlarına göre; İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.
PİDE FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Ramazan ayı için pide fiyatları belli oldu. Böylelikle İstanbul'da sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.
İllerde uygulanacak Ramazan pidesi fiyatları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Edindiğimiz bilgilere göre; İstanbul'da bu yıl 365 gram sade pidenin fiyatı 4 lira olarak belirlendi. 365 gram yumurtalı ve susamlı pidenin fiyatı ise 5 lira olacak. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 350 gram sade pide 3 lira, yumurtalı susamlı pide 3.50 liradan satılmıştı. Gramaj farkı da dikkate alındığında İstanbul'da pideye yaklaşık yüzde 28 zam yapılacağı anlaşılıyor.
Bu yıl gramajlar farklı olsa da genel olarak 3 ile 4 lira arasında fiyat uygulanması bekleniyor. Örneğin, Edirne'de geçen yıl 3.5 liradan satılan 350 gram pidenin fiyatı 4 lira olarak belirlenirken, Sakarya ve Kocaeli'de 370 gram için 4 lira uygulanacak. Antalya'da geçen yıl 300 gramı 3 lira olan pidenin fiyatı aynı kalırken gramajı 250'ye düşürülecek. Bursa'nın ilçelerinde 300 gramı 3 liradan satılan pide bu yıl 3.5 liradan alıcı bulacak.
Geçen yıl Ankara'da 275 gram pide 2.5 liradan İzmir'de ise 300 gram pide 3 liradan satılıyordu. Ankara ve İzmir için henüz fiyatlar netleşmedi.