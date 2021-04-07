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Giriş Tarihi: 7.4.2021 17:59

Ramazanda tam kapanma, sokağa çıkma yasağı olacak mı, restoranlar, lokantalar, kafeler kapalı mı? Ramazanda sokağa çıkma yasağı var mı?

Ramazanda tam kapanma, sokağa çıkma yasağı olacak mı, restoranlar, lokantalar, kafeler kapalı mı? Ramazanda sokağa çıkma yasağı var mı?

Ramazan'da sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Gerçekleştirilen son kabine toplantısı sonrası Ramazan'da sokağa çıkma yasağı, iftarlar ve restoran ile kafelerin durumu hakkında bilgiler paylaşıldı. Buna göre, bu yıl Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı, restoran ve kafeler açık mı? İşte, yaıymlanan son İçişleri Bakanlığı genelgesi ve kabine kararları ile merak edilenler...

Koronavirüs salgını nedeniyle buruk geçecek olan ikinci Ramazan ayına yaklaşıyoruz. 11 Ayın Sultanı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, bereket, ihtiyaç sahiplerine destek ve ünsiyet ayı olan Ramazan ayında eş dost ve akrabalar ile iftarların yapılıp yapılamayacağını ve teravih namazlarının kılınıp kılınamayacağını araştırıyor. Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı sorusu da bu nedenle araştırılıyor.

SON DAKİKA - RAMAZAN AYINDA YASAKLAR VAR MI?

Ramazanda yasaklar ile ilgili tüm detaylar ile Başkan Erdoğan'ın son kabine toplantısında açıkladığı kararlardan satırbaşları şöyle;



HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklamalarına göre; "(Ramazan ayı) Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız." ifadeleri kullanıldı. Bu bağlamda Ramazan ayında ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı diğer kararlar ve tüm detaylar...

  • Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık
  • Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.
  • Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
  • Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek.

  • Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.
  • Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek.
  • Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.



YENİ TÜRKİYE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI PAYLAŞILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yeni Türkiye koronavirüs risk haritasını paylaştı.

Buna göre;

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da turuncu renkle yüksek riskli iller oldu.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.

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