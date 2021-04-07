Ramazanda tam kapanma, sokağa çıkma yasağı olacak mı, restoranlar, lokantalar, kafeler kapalı mı? Ramazanda sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle buruk geçecek olan ikinci Ramazan ayına yaklaşıyoruz. 11 Ayın Sultanı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, bereket, ihtiyaç sahiplerine destek ve ünsiyet ayı olan Ramazan ayında eş dost ve akrabalar ile iftarların yapılıp yapılamayacağını ve teravih namazlarının kılınıp kılınamayacağını araştırıyor. Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı sorusu da bu nedenle araştırılıyor.

SON DAKİKA - RAMAZAN AYINDA YASAKLAR VAR MI?

Ramazanda yasaklar ile ilgili tüm detaylar ile Başkan Erdoğan'ın son kabine toplantısında açıkladığı kararlardan satırbaşları şöyle;