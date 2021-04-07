Ramazanda tam kapanma, sokağa çıkma yasağı olacak mı, restoranlar, lokantalar, kafeler kapalı mı? Ramazanda sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle buruk geçecek olan ikinci Ramazan ayına yaklaşıyoruz. 11 Ayın Sultanı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, bereket, ihtiyaç sahiplerine destek ve ünsiyet ayı olan Ramazan ayında eş dost ve akrabalar ile iftarların yapılıp yapılamayacağını ve teravih namazlarının kılınıp kılınamayacağını araştırıyor. Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı sorusu da bu nedenle araştırılıyor.
Ramazanda yasaklar ile ilgili tüm detaylar ile Başkan Erdoğan'ın son kabine toplantısında açıkladığı kararlardan satırbaşları şöyle;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklamalarına göre; "(Ramazan ayı) Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız." ifadeleri kullanıldı. Bu bağlamda Ramazan ayında ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı diğer kararlar ve tüm detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yeni Türkiye koronavirüs risk haritasını paylaştı.
Buna göre;
Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.
Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.
Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da turuncu renkle yüksek riskli iller oldu.
Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.