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Giriş Tarihi: 8.4.2021 02:43

Rögara düşen kadını itfaiye kurtardı

AA
Rögara düşen kadını itfaiye kurtardı

'nin ilçesinde rögara düşen kadın, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde rögara düşen kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir markette çalışan Aleyna Yıldırım, dışarıda bulunan ürünleri iş yerine taşırken kapağı açık rögarı fark etmeyerek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla Yıldırım, bulunduğu yerden çıkardı.

Olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakini Arda Duran, binanın alt katını su bastığı için tesisatçı çağırıldığını, rögarda tıkanıklık olup olmadığının tespit edilmeye çalışıldığını belirtti.

Bu sırada market çalışanının dışarıdaki ürünleri içeri taşırken kapağın açık olduğunu fark etmeyerek düştüğünü dile getiren Duran, haber vermeleri üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kadını bulunduğu yerden kurtardığını söyledi.

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Rögara düşen kadını itfaiye kurtardı
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