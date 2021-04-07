Ruhsatsız iki gazinoda yakalanan 48 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri merkez Selçuklu ilçesinde daha önceden mühürlenen ruhsatsız iki gazinonun faaliyetlerine devam ettiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, gazinolara baskın düzenledi. Düzenlenen baskında gazinolarda yakalanan aralarında kadınlarında bulunduğu toplam 48 kişiye idari para cezası kesildi. Gazinolardan birinde ise polise geldiği gören gazino çalışanları kendilerini içeriye kilitleyerek polisin içeri girmemesi için çaba gösterdi. Gazinolar zabıta ekipleri tarafından yeniden mühürlendi. İş yeri sorumluları 'mühür bozma ve bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranma' suçlarından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



KONYA KIZARIYOR, ONLAR EĞLENCEYE ARA VERMİYOR



Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs risk haritasında ilk günden itibaren 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Konya'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yoğunluk haritası da kırmızıya büründü. Buna rağmen her gece yapılan gazino baskınlarında ise onlarca kişiye cezai işlem uygulanıyor.