Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ruhsatsız iki gazinoda yakalanan 48 kişiye para cezası
Giriş Tarihi: 7.4.2021 11:05

Ruhsatsız iki gazinoda yakalanan 48 kişiye para cezası

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Ruhsatsız iki gazinoda yakalanan 48 kişiye para cezası

’da daha önce mühürlenen ruhsatsız iki gazinoya yapılan baskında yakalanan aralarında kadınlarında bulunduğu 48 kişiye idari para cezası kesildi. Gazinolardan birinde çalışanlar polisin içeriye girmemesi için kendilerini gazinoya kilitledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri merkez Selçuklu ilçesinde daha önceden mühürlenen ruhsatsız iki gazinonun faaliyetlerine devam ettiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, gazinolara baskın düzenledi. Düzenlenen baskında gazinolarda yakalanan aralarında kadınlarında bulunduğu toplam 48 kişiye idari para cezası kesildi. Gazinolardan birinde ise polise geldiği gören gazino çalışanları kendilerini içeriye kilitleyerek polisin içeri girmemesi için çaba gösterdi. Gazinolar zabıta ekipleri tarafından yeniden mühürlendi. İş yeri sorumluları 'mühür bozma ve bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranma' suçlarından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

KONYA KIZARIYOR, ONLAR EĞLENCEYE ARA VERMİYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs risk haritasında ilk günden itibaren 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Konya'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yoğunluk haritası da kırmızıya büründü. Buna rağmen her gece yapılan gazino baskınlarında ise onlarca kişiye cezai işlem uygulanıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ruhsatsız iki gazinoda yakalanan 48 kişiye para cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA