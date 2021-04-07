Sakarya'da feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: Yaralılar var

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Korkunç kazada, sürücü ve oğlu yaralandı.
TAKLALAR ATAN OTOMOBİL 20 METRE SONRA DURABİLDİ
Kaza, Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi bölge üstü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Paralı Mahallesi istikametinden Darıçayırı Mahallesi istikametine seyir halinde olan Gökhan K. idaresindeki 54 AEG 683 plakalı Hyundai markalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu.
Taklalar atan otomobil, yaklaşık 20 metre sonra durabildi. Kazada otomobil sürücüsü G.K. ve oğlu M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Bulundukları yerden çıkartılan G.K. ile M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü G.K., buradaki müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesine sevk edilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.