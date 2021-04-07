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Giriş Tarihi: 7.4.2021 11:51

Bölge Adliyesi'nden acı haber

Samsun Bölge Adliyesi'nden acı haber

Bölge Adliye Mahkemesinde görevli Cumhuriyet Savcısı , yeni tip kononavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Acı haber ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire Başkanı Halil Koç ve HSK İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yazdı.

Koç tweetinde, "Vefat haberini aldığımız, değerli meslektaşımız Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ümit Demirci'ye Allahtan rahmet, Ailesine, yakınlarına ve Yargı camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.

Yılmaz ise şunları kaydetti: ""Değerli meslektaşım Samsun (BAM) C. Savcısı Ümit Demirci'nin vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Merhum meslektaşımıza Allahtan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."

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Samsun Bölge Adliyesi'nden acı haber
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