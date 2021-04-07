Samsun'da motosikletli şahsın çocuk kaçırma teşebbüsü polisi alarma geçirdi

ÇOCUK PANİK İÇİNDE KAÇMAYA BAŞLADI

Bu sırada B.A.'nın yanına motosiklet ile yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi çocuğu yanına çağırınca çocuk panik içinde korkup kaçtı. Çocuğun motosikletli bir kişi tarafından kaçırılmak istendiği ihbarı polise alarma geçti. Olay yerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü resmi ve sivil ekipler ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri sevk edildi.