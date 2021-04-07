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Giriş Tarihi: 7.4.2021 11:43

’da gübre yüklü TIR devrildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da gübre yüklü TIR devrildi

- otobanında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu tır devrildi.

Şanlıurfa- Gaziantep otobanında Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan 73 SK 771 plakalı gübre yüklü tır sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarına devrildi.

TIRın devrilmesiyle dorsesindeki gübrenin yola saçılması sonucu kara yolu trafiğe kapandı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri yolda önlem aldı. Bölgeye getirilen vinçle dorse kaldırılırken, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yolu yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da gübre yüklü TIR devrildi
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