Şans Topu sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online MPİ 7 Nisan bugün Şans Topu çekilişi sonuçları bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu meraklısının heyecanlı bekleyişi, 7 Nisan 2021 Şans Topu çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından çarşamba ve pazar olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 7 Nisan MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI | 7 NİSAN MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

7 Nisan Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve ardından Şans Topu sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen sadece bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 3 milyon 606 bin TL kazandırmıştı.

İşte, Şans Topu sonuçları ve bugünün kazanan numaraları...