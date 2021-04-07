Şehit ailesinin dik duruşu gururlandırdı

13 Şubat 2021 tarihinde terör örgütü PKK tarafından Gara'daki mağarada şehit edilen Piyade Er Müslüm Altıntaş'ın adının verildiği sosyal tesisin açılışı için, Halfeti Belediyesince bir tören düzenlendi.



Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından kürsüye gelen şehidin babası Şevket Altıntaş, oğlunun cennette Hz. Muhammed'e komşu olduğunu, şehit olarak Allah'ın huzurunda duracağını söyledi. "Biz kaybetmedik" diyerek, çocuğunun kalleşçe şehit edildiğini ifade eden Altıntaş, "Olan oldu, biten bitti. Derin bir acımız var ama olayın hakikatine bakıyorum. Oğlum şehit oldu, kutsallaştı. Abartmadan söylüyorum. Biz de gözümüzün önüne bakalım. Bizler, Kürt-Türk savaşı adı altında yapılan bu oyunun içerisine giriyoruz ve alet oluyoruz. Ricam odur ki, Allah aşkına ülkemize, vatanımıza, birliğimize sahip çıkalım. Bu kutlu bayrağa sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.





Şehidin annesi Songül Altıntaş da, oğlunu katleden terör örgütü PKK'yı lanetleyerek, "Eğer PKK Kürt hakkını savunuyor olsaydı, biz bugün burada olmazdık. PKK asla Kürt hakkını filan savunmuyor, öyle bir dertleri yok. Sadece Kürtlere zulmediyor, gücünü yettirmeye çalışıyor. PKK öyle bir şey yapmasaydı, biz burada olmazdık, Diyarbakır çadırı dolup taşmazdı. Diyarbakır'dakilerin hepsi Kürt. İçlerinde Türkçe konuşmayı bilmeyenler var. Allah PKK'nın belasını versin. O günleri de göreceğiz inşallah. Ben oğlumla her zaman gurur duydum. Oğlum çok acı çekti ama en güzel yere geldi. Hamd-ü senalar olsun." diye konuştu.



Şehit Müslüm Altıntaş'ın adının bu tesis ile yaşayacağını belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de, "Aziz şehidimiz ve onunla kader birlikteliği yapan, o mağarada PKK terör örgütünün alçak ve hain gerçek iç yüzünü yansıtan, haince katledilen 13 kardeşimizin hepsine ve terörle mücadelede hayatını feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan bir kez daha rahmet diliyor, mekânlarının cennet olmasını temenni ediyorum. Başta aileleri olmak üzere bizlere de şefaatçi olmalarını dileyerek bir kez daha rahmetle, saygı ve şükranla anıyorum." dedi.



Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ise, Gara şehidi Müslüm Altıntaş ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Malumunuz, on üç kardeşimiz kalleş terör örgütü tarafından, Gara'da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yaptığı operasyon öncesi şehit edilmiştir. Aslında bu savunmasız insanlara silah sıkan, ellerinde kendilerini savunacak hiçbir şeyi olmayan bu masumları kalleşçe şehit eden terör örgütünün ve siyasi uzantılarının yüzünü tüm dünya görmüş oldu." dedi.



Açılış törenine telefonla iştirak ederek duygu ve düşüncelerini dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da törene katılanlara hitap ederek, şehidin babası Şevket Altıntaş ile görüştü.Bakan Soylu konuşmasında, "Gara şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." diyerek, baba Altıntaş ile birebir görüşme yaptı. Tören, tesisin açılış kurdelesinin kesilmesi ve tesisin hizmete sunulmasının ardından sona erdi.