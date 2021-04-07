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Giriş Tarihi: 7.4.2021 11:03 Son Güncelleme: 7.4.2021 11:05

Sevgilisine veda mesajı atan erkek hemşire 6 gündür kayıp!

İHA
Sevgilisine veda mesajı atan erkek hemşire 6 gündür kayıp!

’da özel bir saç ekim kliniğinde çalışan genç erkek hemşire Ahmet Uğur'dan 6 gündür haber alınamıyor. Genç adamın tartıştığı kız arkadaşına veda mesajları attığı ve en son Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü bilgisini alan aile Uğur'un hayatından endişe ediyor.

Edinilen bilgiye göre 1 Nisan Perşembe günü kız arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen Ahmet Uğur (29), veda mesajları attıktan sonra telefonunu kapatarak ortadan kayboldu.

HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORLAR

Özel bir saç ekim kliniğinde hemşire olarak çalışan genç adama gün boyunca ulaşamayan yakınları polis karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gencin son olarak Döşemealtı ilçesinde bulunan Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü bilgisini alan ailesi hayatından endişe ediyor.

Kardeşi ile en son 6 gün önce görüştüklerini ifade eden Kerim Uğur, "En son geçen Perşembe günü görüştük. İddiaya göre kız arkadaşı ile tartışmış. Daha sonrada ortadan kayboldu. Telefonu kapalı durumda. Polisten aldığımız bilgiye göre en son Güver Uçurumu tarafında görüldüğünün öğrendik. Kardeşimin bulunmasını istiyorum. Aile olarak perişan olduk. Hayatından endişe ediyoruz" dedi.

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Sevgilisine veda mesajı atan erkek hemşire 6 gündür kayıp!
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