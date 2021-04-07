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Giriş Tarihi: 7.4.2021 08:33

Sigaraya zam var mı? 7 Nisan 2021 Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu? Sigaraya zam geldi mi?

Sigaraya zam var mı? 7 Nisan 2021 Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu? Sigaraya zam geldi mi?

Geçtiğimiz aylarda alınan kararla beraber sigarada ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenirken özellikle son günlerde sosyal medya üzerinden iddiaları binlerce kişinin gündeminde yerini almaya devam ediyor. Bu noktada ise “Sigaraya zam mı geldi, güncel 2021 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?” gibi sorular da yanıt aramaya başladı. Henüz zamla ilgili resmi bir açıklama gelmemesine karşın konuyla alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte 2021 ve zam mı geldi? Sorusuna ait detaylar…

Sigara zammı ile ilgili güncel gelişmeler milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde sosyal medyada yer alan iddialara göre bazı markalara zam geleceği söylentiler arasında yerini aldı. "Sigaraya zam mı geldi, güncel 2021 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına ait yanıt bu kapsamda araştırma konusu haline geldi. Sağlığa zararlı olmasına karşın tütün ürünü kullananlar, zamlı sigara fiyatları iddiası hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, sigaraya zam mı geldi? İşte, 2021 güncel ve yeni sigara fiyatları listesi…

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI İLE SİGARA ZAM MI GELDİ?

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de duyurulan kararla, sigarada ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenmişti. Henüz herhangi bir şirket tarafından açıklama gelmezken Nisan ayında sigara zammı geleceği iddiaları konuyla ilgili araştırmaları da arttırdı. İşte güncel fiyatlar…

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

İşte Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi;

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

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Sigaraya zam var mı? 7 Nisan 2021 Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç para oldu? Sigaraya zam geldi mi?
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