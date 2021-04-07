Şişeler orijinal parfümler sahte! Jandarma’dan kaçak imalathaneye baskın

Kaçakçılık suçlarıyla mücadeleye yönelik çalışma başlatan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, yurda kaçak yollarla çok sayıda parfüm şişesi ve ambalajı sokulduğu bilgisini aldı. Kaçak ürünlerin izini süren ekipler, şişelerin Bahçelievler'de bulanan iki ayrı adreste depolandığını ve merdiven altı imalathanede üretilen parfümler ile doldurularak internet üzerinden piyasa sürüldüğünü belirledi.

40 BİN ŞİŞE ELE GEÇİRİLDİ

Konuya ilişkin çalışma başlatan jandarma, başta kaçak imalathane olmak üzere üç ayrı adrese operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 40 bin adet sahte parfüm ele geçirilirken, aralarında örgüt lideri M.E.T.'nin de bulunduğu üç şüpheli gözaltına alındı.

ŞİŞELER ORİJİNAL PARFÜMLER SAHTE

Şüphelilerin merdiven altı koşullarda imal ettikleri sahte parfümler için sahte barkod ve stok numarası düzenlediği ve orijinal süsü vererek internet üzerinden satışa sürdükleri ortaya çıktı. Ele geçirilen ürünler üzerinde yapılan inceleler sonucunda, yurtdışından kaçak yollarla getirilen parfüm şişelerinin ve ambalajlarının orijinal, parfümlerin ise sahte olduğu öğrenildi.

JANDARMA UYARIYOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın tüketiciler için yayınladığı uyarı mesajında "Ürün alırken TÜBİTAK tarafından cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilen Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulamasıyla ürünlerin orijinalliğinin mutlaka kontrol edilmesi ve menşei belli olmayan ürünlerin kesinlikle alınmaması gerekmektedir. Parfümlerin içerisinde renk ve koku için birçok kimyasal vardır. Merdiven altı üreminin yapıldığı ürünlere nelerin karıştırıldığı belli olmadığından; bu ürünler cilde uygulandığında, cilt kanserine varan büyük tahrişlere sebebiyet verebilir, koklandığında ise zehirlenmelere varan tehlikeler yaratabilir" ifadeleri yer aldı.