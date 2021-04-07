Son dakika: 377 teröristin mal varlığına el konuldu

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrasında, Anayasa'nın 120. maddesi kapsamında 21 Temmuz 2016'da Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, darbe teşebbüsü ve Terörle Mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Kanun Hükmünde Kararnameler ile çeşitli konularda düzenlemeler yapılmıştı. OHAL sürecinde, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan kurum ve kuruluşların bir kısmı kapatılmış ve kapatılan söz konusu kurum ve kuruluşların bağlı oldukları şirketlerin ticaret sicilden terki yapılarak, bunların devralınan varlıkları Hazine'ye devredilmişti.

MAL VARLIĞI DONDURULANLARIN 205'İ FETÖ ÜYESİ

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Süleyman Soylu'nun imzasıyla yayımlanan karar ile FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 377 kişinin mal varlıkları donduruldu. Mal varlıkları dondurulan 205 FETÖ üyesi arasında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ismi öne çıktı. Listede söz konusu örgüt üyesi İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek, eski Zaman Gazetesi yazarı Ekrem Dumanlı, eski Samanyolu TV Genel Koordinatörü Hidayet Karaca, Abdullah Aymaz, Ahmet Kurucan, Cemal Uşak, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Önder Aytaç ve Şerif Ali Tekalan gibi isimler yer aldı. İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin, eşi Nevin, kızları Esma ve Esra İpek de mal varlığı dondurulan listede yer aldı.

PKK ELEBAŞLARI DA VAR

PKK/KCK terör örgütünden 77 kişinin mal varlıkları dondurulurken, elebaşları Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin listede yer alan isimler oldu. Mal varlıkları dondurulan 9 DHKP/C terör örgütü üyesi arasında Musa Aşoğlu ile Hüseyin Fevzi Tekin de bulunuyor. Listede DEAŞ terör örgütü üyesi 86 kişi de bulunuyordu.

O YASADAKİ DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE KARAR VERİLDİ

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Şirket Yönetimi için Kayyım Tayini'ni düzenleyen 133. Maddesi uyarınca, adli makamlar tarafından FETÖ/PDY Terör Örgütü ile iltisaklı şirketlere kayyım ataması yapılmıştı. Yayınlanan çeşitli KHK'lar ile kayyımlık görevi TMSF'ye devredilen veya kayyım olarak TMSF'nin atandığı şirketler ve varlıklar ile ilgili ek düzenlemeler yapılmış, yetkili mahkeme kararları ile FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişilerin yüzde 50'den daha az ortaklık payı olduğu şirketlerde, bu payların yönetimi ve temsili amacıyla TMSF'nin Kısmi Kayyım olarak atanabileceği düzenlenmiş ve gerçek kişilerin şahsi mal varlıkları için de TMSF Kayyım olarak görevlendirilmişti. 27 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kara Paranın Aklanması, Terörün Finansmanı ve diğer suçlarla mücadele etmek, bu suçlara karşı getirilen yasal, düzenleyici ve operasyonel tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek amacıyla 6415 sayılı kanunda değişikliğe gidildi. "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun" ile yapılan değişiklikle mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra 3'üncü ve 4'üncü madde kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlığının dondurulmasına ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması hâlinde malvarlığının dondurulmasının kaldırılmasına Değerlendirme Komisyonunun önerisi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanı tarafından birlikte karar verilebilir hükmü yer aldı. 377 kişinin mal varlığının dondurulması kararının da bu kapsamda alındığı öğrenildi.

YURTDIŞI MAL VARLIKLARI DA TALEP EDİLEBİLECEK

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yurtiçindeki mal varlıkları dondurulan kişilerin yurtdışındaki mal varlıklarının da dondurulma taleplerinin önünün açıldığı öğrenildi.

MASAK DA AÇIKLAMA YAPTI

Terör örgütü yöneticileri ve üyelerinin mal varlığını dondurma kararıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu başkanlığından da açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

*"Malvarlığı dondurma" tedbiri, Türk hukukuna ilk olarak 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile girmiştir.

*Anılan Kanun uyarınca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı Kararları kapsamında kişi, kuruluş ve organizasyonların malvarlığının dondurulabilmesi; Türkiye'nin yabancı devletlerden ve yabancı devletlerin Türkiye'den terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında malvarlığı dondurma talebinde bulunabilmesine imkân sağlanmıştır.

*27/12/2020 tarihli 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Kanun'un 38.maddesi ile de BMGK kararına ya da yabancı ülke taleplerine bağlı olmaksızın, ülkemizin terör örgütleri ile ilgili kişi, kuruluş ve organizasyonların doğrudan Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması mekanizması ihdas edilmiştir.

*7262 sayılı Kanun'un 38.maddesine göre, Değerlendirme Komisyonu'nun önerisi ile Hazine ve Maliye Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın kararına istinaden "malvarlığı dondurma" işlemi tesis edilmektedir.

*Resmî Gazete'de yayımlanan anılan Karar ile Türk Mahkemelerince terör örgütü olduğuna karar verilen FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütü üyesi olan toplamda 377 kişi, kuruluş ve organizasyonların ülkemizde bulunan tüm malvarlıkları dondurulmuştur.

*Ülkemiz, terör ve terörizmin finansmanı ile etkin bir şekilde mücadele etmek için ulusal ve uluslararası tüm hukuksal araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.