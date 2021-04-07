Eşine kurşun yağdıran sanığa 19 yıl hapis

Bahçelievler'de 5 Haziran 2019'da eşi Ayşegül Cora'yı sokak ortasında 6 kurşunla ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan Hasan Engin Cora hakkında mahkeme heyeti, tasarlayarak eşini öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 19 yıl hapis cezası kararı verdi.



Bakırköy 2 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Engin Cora ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada savunmada yapan Ayşegül Cora'nın avukatı, "Sanık bu olaydan önce Akhisar ilçesinde dünürüne karşı eylemde bulunmuş ve bu eylemi nedeniyle cezaevinde kalmış. Cezaevinden çıktıktan sonra müvekkilime tehdit içerikli mesaj atmıştır. Müvekkilim bunun üzerine suç duyurusunda bulunmuştur. Şikayeti hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Müvekkil kendisi hakkında uzaklaştırma kararı almıştır. Olaydan bir gün öncede adresinin gizlenmesi için müracaat kararı vardır. Olaydan 4 gün önce sanık müvekkilinin önüne gidiyor, araçtayken polisler tarafından yakalanıyor. Kendisinden bir kuru sıkı tabanca, 50 mermi ve 3 sahte plaka yakalanıyor. Tabanca hakkında idari işlem yapılıyor ve kendisi de serbest bırakılıyor" diyerek konuştu.



Savunma yapan sanık Hasan Engin Cora, eğer avukatın dediği gibi bir kişiyse ölmeyi hak ettiğini belirterek, "Eşimi öldürme niyetim yoktu ve irtibat kurmaya çalıştım. İstanbul'a gelerek eşimin iş yerine konuşmak için gittim ancak eşim o gün izinliydi" dedi.



Sanık Cora, "Olay günü sabah eve gitmeyi düşünürken, Ayşe Gül evden çıktı. Sakinleşmek için 3 tane anti depresan içtim. Silahı üstüme eşimin ablası bir şey yapar diye korkutmak için aldım. Ayşe Gül'e seslendim, beni görünce şaşırdı" şeklinde ifadesine devam etti. Eşiyle konuşmak istediğini ancak eşinin kendisine kötü konuştuğunu ve eliyle ittiğini anlatan sanık Cora, eşinin kendisine 'vurursan vur' dediğini, eşini vurduğunu, sonrasında eşinin yere oturduğunu ve 'imdat' bağırdığını söyledi.



"BERAATİMİ İSTİYORUM, ÇOK PİŞMANIM"



Mahkeme Başkanı Hasan Ertaş'ın "Hastaneye niye gittin?" diye sorması üzerine sanık Hasan Engin Cora, "Anneme telefon açmıştım, annem bana Ayşe Gül'ün durumunun iyi olmadığını söyledi. Bende anneme 'o yaşamadıktan sonra bende yaşamayım' dedim. Hastanede eşimin yanına ulaşabilseydim intihar edecektim. Hayatım boyunca çoluk çocuğum için uğraştım. Beraatimi istiyorum, çok pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tasarlayarak eşini öldürmeye teşebbüs suçundan tahrik ve takdiri indirim uygulamayarak 17 yıl, ruhsatsız silah bulundurmadan 2 yıl hapis cezası kararı verdi.



Duruşmanın bitmesinin ardından karara ilişkin konuşan müşteki avukatı Melike Polat Bursalı, sanığın 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 17 yıl ceza aldığını ve indirim uygulanmadığını söyleyerek "Bu bizim için sevindirici bir karar. Bu kez adalet yerini buldu. Umarım karar bu şekilde onanır" dedi