SON DAKİKA HABERİ: Kayseri'de feci kaza! Otomobil demir yüklü kamyona böyle saplandı! 2 kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 2 kişi sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

İki kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.