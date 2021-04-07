İstanbul'da feci kaza! Motosikletli kadın kurye kabusu yaşadı





BİRİ YÜZÜNÜ YIKADI DİĞERİ MONTUNU BAŞININ ALTINA KOYDU!

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane Trafik Denetleme ve Devriye Ekipler Amirliği görevlileri yoğunlaşan trafiğe müdahale ederek araçların kontrollü bir şekilde geçişini sağladı.