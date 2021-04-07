Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Turizmci ismin kahreden ölümü! Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti...
Giriş Tarihi: 7.4.2021 14:55 Son Güncelleme: 7.4.2021 15:34

SON DAKİKA! Turizmci ismin kahreden ölümü! Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti...

DHA
SON DAKİKA! Turizmci ismin kahreden ölümü! Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti...

Son dakika haberler... ’da bir turizm firmasında yöneticilik yapan Ali Babacanoğlu'nun ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenip ameliyat edildikten sonra yoğun bakıma alınan turizmci Ali Babacanoğlu’nun (46) beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Babacanoğlu'nun organlarını bağışlama kararı aldı.

Antalya'da turist taşıyan bir şirkette genel müdür yardımcısı olan Ali Babacanoğlu, bir süredir yaşadığı baş ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Tetkikler için hastaneye yatırılan Babacanoğlu burada fenalaşınca Op. Dr. Ömür Okan Cinemre tarafından acil ameliyata alındı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan turizmci, operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

ORGANLARINI BAĞIŞLAMA KARARI ALDILAR

Evli ve bir kız babası Babacanoğlu'nun, 5 gün sonra, dün beyin ölümü gerçekleşti. Özel bir okulda öğretmen olan eşi Zuhal Babacanoğlu ile kızı Derin, gözyaşına boğuldu. Aile, Babacanoğlu'nun organları bağışlama kararı aldı. Bağış kararı, özel hastane tarafından Sağlık İl Müdürlüğü'ne bildirildi.

COVID-19 TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Koronavirüs (Covid-19) testi negatif çıkan Babacanoğlu'nun organları, Sağlık Bakanlığı sisteminden gelecek bilgiye göre alınacak.
Antalyalı turizmci Babacaoğlu, organların alınmasının ardından yarın Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Turizmci ismin kahreden ölümü! Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA