SON DAKİKA! Turizmci ismin kahreden ölümü! Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti...

Antalya'da turist taşıyan bir şirkette genel müdür yardımcısı olan Ali Babacanoğlu, bir süredir yaşadığı baş ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Tetkikler için hastaneye yatırılan Babacanoğlu burada fenalaşınca Op. Dr. Ömür Okan Cinemre tarafından acil ameliyata alındı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan turizmci, operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.