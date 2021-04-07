Son dakika: Van Gölü finalde! NASA belirlemişti

Çeyrek finalde Van Gölü ile 2015'te Filipinler'de meydana gelen Maysak Tayfunu'nun gözünün uzay istasyonundan çekilmiş fotoğrafı arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Dün biten oylama sonucunda Van Gölü, yüzde 52,5 oyla yarı finale çıkarak yarışmadaki en iyi 4 fotoğraf arasına girdi. Yarı finalde Van Gölü'nün rakibi ise Bahamalar üzerindeki devasa bulut kulesi oldu. Van Gölü bu turdaki rakibini de eleyerek finale çıktı. Finaldeki rakibi ise Amerika kıtası üzerindeki yıldız hareketleri oldu.