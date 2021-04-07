Son dakika: Van Gölü finalde! NASA belirlemişti

Son dakika... Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisi verildi. Yarışmanın formatına göre ikili gruplar halinde seçilen fotoğraflar arasında katılımcılar oylama yaptı. Van Gölü fotoğrafı, ilk turda Tayland ve Kamboçya'nın sarı ve yeşil ışıklarının yansıtıldığı fotoğrafla; ikinci turda ise İtalya Elba Adası'nın uzaydan çekilmiş fotoğraf ile yarıştı.
Çeyrek finalde Van Gölü ile 2015'te Filipinler'de meydana gelen Maysak Tayfunu'nun gözünün uzay istasyonundan çekilmiş fotoğrafı arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Dün biten oylama sonucunda Van Gölü, yüzde 52,5 oyla yarı finale çıkarak yarışmadaki en iyi 4 fotoğraf arasına girdi. Yarı finalde Van Gölü'nün rakibi ise Bahamalar üzerindeki devasa bulut kulesi oldu. Van Gölü bu turdaki rakibini de eleyerek finale çıktı. Finaldeki rakibi ise Amerika kıtası üzerindeki yıldız hareketleri oldu.
https://earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth adresinde düzenlenen yarışmanın yarı finalinde 12 Nisan'a kadar oy kullanılabilecek.