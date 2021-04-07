Son dakika: Yolda ölü bulunan Bahriye Buket İlhan'ın annesi: Kızıma tuzak kuruldu

Annem, en çok senden özür dilerim, ne olur beni affet ama ben dayanamadım. Bu yaşıma kadar getirdin. Eğer sen olmasaydın bu kadar durmazdım. Hakkınızı helal edin. Hepinizi çok seviyorum, affedin. Dip not: Mezar taşıma 'Bu ilk ölüşüm değil' yazın.