Sosyal medyayı sallayan astronot!

Rize'de kıl çorap, lastik ayakkabı ve arıcı kıyafeti giyip motosiklet kaskı takan 4 genç, kendilerini astronota benzeterek kısa videolar çekiyor. Gençlerin, Türkiye Uzay Ajansı'ndan gelecek telefonu beklerken NASA'nın telefonlarına cevap vermedikleri video, sosyal medyada ilgi görüyor. Ardeşen'de sanat evi kuran Mehmet Akif Sipahioğlu (25), Hilal Çayırcı (25), Seher Veziroğlu (24) ve Hacer Altoprak'ın (23) dünyadaki açlık ve savaşlara dikkat çektikleri videoları, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da paylaştı. Sipahioğlu, "Gerçek astronot kıyafeti bu kadar ilgi görmezdi" dedi.