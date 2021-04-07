Spora ve sporcuya büyük destek

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İl Gençlik ve Spor Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu'nun yanı sıra ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerinin yöneticileri, antrenörleri ve sporcular katıldı. Programda futbol, tekvando, fitness, muay thai, badminton, kick boks gibi branşlarda başarılı olan spor kulüplerine 200 bin lira nakdi destek sağlandı.

"GELECEĞİMİZİN UMUDU GENÇLER, GENÇLERİN UMUDU SPOR"

Gençleri için spor, kültür ve sanat önemine dikkat çeken Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bugüne kadar turnuvalarda başarı sağlayan sporcularımıza nakdi yardımda bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Toplam da 1 milyon 234 bin lira nakdi yardım da bulunmuşuz. Tabii bunlar yeterli değil. Ama hayalimiz, umudumuz; bu şehirde herkesin en az bir spor dalıyla uğraşmasını, meşhur olmasını gerekirse profesyonel spor yapmasını sağlamak. Her bir vatandaşın bir spor dalıyla eşleşmesini arzu ediyoruz, onun hayalini kuruyoruz. Gençlerimizin başarıya koşması, ödül alması, ülkemizi yükseltmesi bizim için önemlidir. Geleceğimizin umudu gençler, gençlerin umudu da spor olsun" dedi.

"BAŞARI GETİRDİKÇE DESTEKLERİMİZ İNŞALLAH ÇOĞALIR"

Yalova'da yapılan kulüpler arası turnuvada Türkiye 3.'sü olan karateci Ahmet Hakan Bolat ise, "300 takım arasından 3. olduk. Yapılan bu yardım inşallah bu vesilelerle daha çok. Tabii başarılar büyüdükçe desteklerin de artması gerekiyor. Tabii bunu bize hissettiriyorlar. Hiçbir sorunumuz olmadı. Biz başarı getirdikçe inşallah desteklerimiz de çoğalır" şeklinde konuştu.