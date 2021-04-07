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Giriş Tarihi: 7.4.2021 12:46

'de 60 bin adet kaçak tıbbi maske ele geçirildi

DHA
Sultanbeyli'de 60 bin adet kaçak tıbbi maske ele geçirildi

'de izin belgesi olmadan tıbbi maske üretimi yaptığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenlendi. Baskında 60 bin adet kullanıma hazır tıbbi maske ele geçirilirken, iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Polis ekipleri, Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Giresun Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde ruhsatsız tıbbi maske üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Dün saat 14.00 sıralarında harekete geçen ekipler, iş yerinin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Polis, iş yerinin çeyiz malzemeleri üretimi yaptığını, işletme ruhsatının bulunduğunu ancak tıbbi maske üretimi için gerekli belgelerinin bulunmadığını ve amaç dışı faaliyet gösterdiğini tespit etti. Aramalarda ele geçen 60 bin adet kullanıma hazır tıbbi maskeye el konularak, Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, iş yeri Sultanbeyli İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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Sultanbeyli'de 60 bin adet kaçak tıbbi maske ele geçirildi
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