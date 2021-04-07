MPİ ile Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 6 Nisan Süper Loto çekilişi sonuçları bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 6 Nisan 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından salı, perşembe ve pazar olmak üzere, haftada üç gün gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 6 Nisan MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 6 NİSAN MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

6 Nisan Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve ardından Süper Loto sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 13 milyon TL devretmişti.

Süper Loto sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;