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Giriş Tarihi: 7.4.2021 11:38

Şüpheli tavırlar sergileyince yakalandı!

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Şüpheli tavırlar sergileyince yakalandı!

’da şüpheli tavırlar sergileyen Y.E.G., polis tarafından durdurulup UYAP sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan 19 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıkan Y.E.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Polis, Çamlıtepe Mahallesi TPAO Bulvarı üzerinde şüpheli tavırlar sergilediği Y.E.G.'yi durdurup UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) sorgusu yaptı. Yapılan sorguda Y.E.G.'nin hırsızlık suçu başta olmak üzere toplamda 9 dosyadan 19 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Y.E.G., İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Şüpheli tavırlar sergileyince yakalandı!
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