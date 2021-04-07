Suriye'de "Su Kano Festivali" büyük ilgi gördü

Türkiye Tarafından organize edilen Suriye'de Su Kano Festivali yapıldı.Festival büyük ilgi gördü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz Suriye'nin Telabyad ilçesinin Aynelaruz beldesinde Barış Pınarı Durgun Su Kano Festivali düzenlendi.

Yapılacak olan festivale Türkiye'den 25 sporcu Suriye'den 10 sporcu olmak üzere toplam 35 sporcu katıldı. Sporcuların tamamına günün anısına binaen madalya verildi. Bu yıldan sonra etkinliğin geleneksel hale getirilmesi planlanmaktadır. Su kano festivali Suriyeliler tarafından büyük ilgi ile izlendi. Suriye'deki Festivale Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, daire amirleri Suriye yerel meclis üyeleri katıldı.