Bursa'dan son dakika haberi: Tecavüzcü sapığı köpek önledi

Son dakika haberi: Bursa'nın Yıldırım ilçesi Doğa Parkı'ndan geçerek evine gitmeye çalışan 39 yaşındaki F.D, bu sırada parktan geçen kimliği belirsiz bir kişi, genç kadını tutarak zorla ağaç ve çalılıkların arasına sürükledi. F.D'yi darp eden saldırgan, genç kadına tecavüz girişiminde bulundu.

Karlos isimli köpeklerini gezdirmek için parka giden Veysi (35) ve Murat Solmaz (30) kardeşler çaresiz kadının çığlıklarını duydu. Hemen yardım çığlıklarının geldiği yere koşan kardeşler, saldırganı görüp engellemeye çalıştı. Bu sırada korkan saldırgan kaçmaya başladı. Solmaz kardeşlerin tasmasını çözdüğü pittbull cinsi köpek Karlos, saldırganın arkasından koşarak onu yakaladı.

MEYDAN DAYAĞI YEDİ

Tecavüz girişiminde bulunduğu ormanlık alandan Otosansit Sanayi Sitesi'ne doğru kaçarken Karlos tarafından yakalanan saldırgan, Solmaz kardeşler ve olayı duyan çevredeki esnaflar tarafından yakalandı. Öfkeli esnaflar şüpheliyi sokak ortasında meydan dayağı attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda baygınlık geçiren F.D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, esnafın elinden kurtarılan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.