Üniversiteli Simay kaza kurbanı oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencisi 26 yaşındaki Simay Karadumanlı yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada oradan geçen minibüs Karadumanlı'ya çarptı. Dolmuşun altında kalan genç kızı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Yardım ekibi ağır yaralı genç kızı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Karadumanlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Genç kızın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Simay Karadumanlı'ya çarpan minibüs şoförü gözaltına alındı. Sürücünün ifadesinde, "Bir anda önüme çıktı. Duramadım çarptım" dediği öğrenildi.

Sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.