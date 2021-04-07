Üzerine ağaç devrilen 6 çocuk babası güvenlik korucusu öldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyünde evine ait bahçede çalışırken üzerine kesilen ağacın devrilmesi sonucu 6 çocuk basası güvenlik korucusu Yılmaz Gürelli çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarıldı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gürelli, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Yılmaz Gürelli yaşamını kaybetti. Talihsiz güvenlik korucusu Gürelli, yakınlarının ağıtları ve gözyaşları arasında Altınsu mezarlığında defin edildi.