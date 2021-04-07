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Giriş Tarihi: 7.4.2021 11:16

Üzerine ağaç devrilen 6 çocuk babası güvenlik korucusu öldü

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Üzerine ağaç devrilen 6 çocuk babası güvenlik korucusu öldü

’nin Şemdinli ilçesinde, evine ait bahçede ağaç budama ve temizlik işi yapan güvenlik korucusu 35 yaşındaki , devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyünde evine ait bahçede çalışırken üzerine kesilen ağacın devrilmesi sonucu 6 çocuk basası güvenlik korucusu Yılmaz Gürelli çevredekilerin yardımıyla ağacın altından çıkarıldı. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gürelli, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Yılmaz Gürelli yaşamını kaybetti. Talihsiz güvenlik korucusu Gürelli, yakınlarının ağıtları ve gözyaşları arasında Altınsu mezarlığında defin edildi.

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Üzerine ağaç devrilen 6 çocuk babası güvenlik korucusu öldü
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