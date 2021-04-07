Yakalanmamak için şehre ayrı ayrı girdiler

Gaziantep'te polisin yaptığı operasyonda şehre uyuşturucu getiren 2 araç otobanın farklı gişelerinden çıkarken yakalandı. Araçlarda 9 kilogram ateş buz maddesi ele geçirildi.

Gaziantep'te Narkotik ekipleri tarafından otoban gişelerinde 2 araçta yapılan aramada 9 kilo ateş buz maddesi ele geçirildi. Yakalanmamak için otobanın farklı çıkışlarından şehre giren zehir tacirleri gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, şehre uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alınca otoban kuzey gişelerinde kontrol noktası oluşturarak arama yaptı. Otobandan gelen bir araçta yapılan detaylı aramada 5 kilo metamfetamin (ateş buz) maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili derinleştirilerek yapılan araştırmada farklı bir araç ile de uyuşturucu madde getirileceğinin tespit edilmesi üzerine, o araçta otoban doğu girişinde durdurulmuş yapılan aramada 4 kilo metamfetamin maddesi daha ele geçirildi.

Her iki araçta yapılan aramalarda toplam 9 kilo metamfetamin maddesi ele geçirilerek konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.