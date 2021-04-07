Yangında babasının evde olduğunu düşünen kızı kalp krizinden öldü

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dün akşam saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı. Yangında babasının evde olduğunu düşünen kızı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Ağaçlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde H.Ü 'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevler çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil İtfaiye Ekiplerine bildirdi.

Olay yerine İtfaiye, Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Beşikdüzü ve Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliği personelleri olay yerine hareket etti.İtfaiye ekipleri tarafından tek katlı ahşap evdeki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, yangında ev kullanılamaz hale geldi. H.Ü.'ye ait ev, yazın kullanıldığı için, yangın sırasında evde kimsenin olmadığı, ev sahibinin de ilçe merkezinde ikamet ettiği kaydedildi.

Ancak, babasının evinin yandığını duyan H.Ü.'nün 51 yaşındaki kızı Ayşe Ülgen, babasının köyde evde olduğunu düşünerek fenalaştı. Kalp krizi geçiren Ayşe Ülgen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangınla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.