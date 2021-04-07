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Giriş Tarihi: 7.4.2021 15:41

Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Olayı duyan yakınları yıkıldı...

DHA
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Olayı duyan yakınları yıkıldı...

Acı olay bugün öğle saatlerinde 'da yaşandı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cumali (84) ve Fatma Parlak (84) çifti, yaşamını yitirdi.

Cumali ve Fatma Parlak çiftinden haber alamayan yakınları, kapı zilini çalmalarına rağmen cevap alamayınca durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, eve girdi. Sobadan sızan dumandan etkilenmemek için gaz maskesi takan itfaiye erleri, Cumali ve Fatma Parlak çiftini yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Parlak çiftinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı çiftin cansız bedenleri ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

YAKINLARI YIKILDI

Acı haberi alan çiftin yakınları, gözyaşlarına boğulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Olayı duyan yakınları yıkıldı...
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