Yavru köpeği silahla vurarak öldürdüler

Yavrunun silahla vurularak öldüğünü gören hayvanseverler bunu yapanların vicdanına seslenerek üzüntülerini dile getirdi.

Hayvansever Ufuk Şahin, "Meram Tıp Fakültesi karşısında ki arazi yolunda sarp kayalıkların tepesinde kar kış demeden yaklaşık 4 ay mamalarını sütlerini götürdük. Anne besleyemediği için vitamin takviyesiyle yavruları büyüttük. Fakat anne, yavruları büyüdüğü için merkeze yakın bir yere indirdi. Dün bize hiç havlamayan anne resmen saldırdı. Sebebini sonra öğrendim. Maalesef bizim insan dediğimiz vahşi yaratık saatler önce yavrusunu silahla vurmuş. Bizler ekip olarak -13 derecede bu bebekler için canımızı tehlikeye atıp besleme yaptık. Bu nasıl bir vicdanıdır" ifadelerini kullandı.