10 kilo altınla kayıplara karıştı

31 Mart'ta meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Kapalıçarşı'daki çalıştığı firmadan 3 milyon 300 bin Tl değerindeki 10 kilo altınla yola çıkan Erman C. Şirket aracını arkadaşı Samet A. 'nın evinin önüne park ederek kayıplara karıştı.

GPS'İ SÖKMÜŞ

Çalışanlarından gün boyu haber alamayan şirket yetkilileri; aracın İzmir'de terk edildiğini öğrenince durumu polise bildirdi. Polis yaptığı araştırmada Erman C,'in olay günü Bornova alt geçidinde şirket aracının GPS'ini söktüğünü, 2 saat sonra tekrar yerine takarak aracı arkadaşı Samet A.'nin evinin önüne park ederek kayığlara karıştığını tespit etti.

OTELDE KADINLARLA EĞLENMİŞ

Samet A'nın güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis Bornova'da bir otele baskın düzenledi. Fakat Samet A.'nın otelde bir gece iki kadınla birlikte konakladığı, yanındaki altın çantasıyla sabah erken saatlerde otelden ayrıldığı ortaya çıktı.



Çalışanının Ege Bölgesine satış yapmak için gittiğini söyleyen Firma sahibi Fatih Demireller, "3 milyon 300 bin TL'lik kaybımız var. Planlı bir şekilde her şeyi hazırlayıp ortadan kayboldu. Hayatından da endişe ediyoruz. Erman C, yi görenlerin polise bildirmesini rica ediyoruz. Zararımız çok büyük " dedi.