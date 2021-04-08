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Giriş Tarihi: 8.4.2021 10:25

15 gündür kayıp olan galerici bulundu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
15 gündür kayıp olan galerici bulundu

’nın Haliliye ilçesinde kayıplara karışan galerici 4 çocuk babası İbrahim Halil Tutak bulundu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan ve 15 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen 4 çocuk babası oto galerici İbrahim Halil Tutak bulundu.

Tutak'tan haber alamayan yakınları olayı polise bildirmiş, polisin yaptığı incelemede Tutak'ın aracı ilçedeki bir bulvarda park halinde bulunmuştu.

Polisin ekiplerinin aramaları sonucunda bulunan Tutak, sağlık kontrolünden geçirilerek ailesine teslim edildi. Tutak'ın kayıp olduğu sürece boyunca nerede olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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15 gündür kayıp olan galerici bulundu
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