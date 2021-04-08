15 gündür kayıp olan galerici bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan ve 15 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen 4 çocuk babası oto galerici İbrahim Halil Tutak bulundu.

Tutak'tan haber alamayan yakınları olayı polise bildirmiş, polisin yaptığı incelemede Tutak'ın aracı ilçedeki bir bulvarda park halinde bulunmuştu.

Polisin ekiplerinin aramaları sonucunda bulunan Tutak, sağlık kontrolünden geçirilerek ailesine teslim edildi. Tutak'ın kayıp olduğu sürece boyunca nerede olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.