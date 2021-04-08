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Giriş Tarihi: 8.4.2021

15 milyonluk kaçak mal gümrüğe takıldı

ABBAS ÇAKAR
15 milyonluk kaçak mal gümrüğe takıldı
GÜMRÜKLER Muhafaza Genel Müdürlüğünce yapılan veri analizi sonucu Çin'den geldiği öğrenilen ve riskli olarak değerlendirilen 2 konteynerin kontrol edilmesi için Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne talimat verildi. Ekipler, Dilovası'da bulunan limanda gerçekleştirdiği kontrollerde şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine konteynerin açılarak aranmasına karar verildi. Vergileri ödenmeksizin yurda sokulmak istenen 96 bin pense, 22 bin kek kalıbı, 81 bin süzgeç ve 95 bin elektrikli süt çırpıcı ele geçirildi.
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15 milyonluk kaçak mal gümrüğe takıldı
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