İzmit'te yaşayan Sema Dasıl, 1980 darbesi öncesi olaylardan dolayı bıraktığı hukuk fakültesine 2005 yılındaki aftan yararlanıp geri dönerek diplomasını aldı. Sema Dasıl, Kocaeli Barosu'ndan ruhsatını alarak 62 yaşında avukat oldu. İzmit'te yaşayan Sema Dasıl, 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 1980 darbesi öncesinde yaşanan olaylardan ötürü okuluna devam edemeyen Sema Dasıl, bir süre Fransa'da yaşadıktan sonra Adapazarı'na yerleşerek elektrik idaresinde memur oldu. Daha sonra tayin ile Ankara'ya taşınan Dasıl, 2005 yılında aftan yararlanarak hukuk fakültesine geri döndü. 4 yıl boyunca Ankara'dan İstanbul'a gidip gelerek 2009'da okulunu tamamlayan Sema Dasıl, bu süreçte hem okudu hem çalıştı. 2019 yılının Kasım ayında emekli olan Sema Dasıl, aradan 1 ay geçtikten sonra 2020 yılının ilk günlerinde avukatlık stajına başladı. 24 Mart'ta Kocaeli Barosu'ndan avukatlık ruhsatını alan Sema Dasıl, 62 yaşında avukatlık mesleğine başladı.