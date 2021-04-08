7'den 70’e herkese maske ve kolonya

Dünya ile birlikte Türkiye koronavirüsle mücadele ederken, Kağıthane Belediyesi bu süreçte sosyal yardım çalışmalarını sıklaştırdı. Belediye ekipleri; okullar, evler, işyerleri ve hatta park ve sokaklarda vatandaşlara kolonya ve maske dağıtıyor.



Pandemide bir yıl geride kalırken, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin vatandaşlara bugüne kadar 5 milyon 200 bin maske, 540 bin kolonya ve dezenfektan dağıttıklarını açıkladı. Yanı sıra belediye tarafından pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine 80 bin gıda kolisi ulaştırıldı. Belediyeye bağlı Aş Evi'nden de her gün iki öğün bin 200 aileye düzenli olarak sıcak yemek götürülüyor.